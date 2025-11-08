Вчені знайшли причину масової загибелі дельфінів у Амазонії у 2023 році

Спека та посуха загрожують унікальним тваринам - річковим дельфінам та ламантинам в Амазонці.

Озера Амазонки стають дедалі теплішими через спеку та посухи. Влітку температура там досягає 41 градуси за Цельсієм. І це, як пише The Guardian, призводить до гибелі унікальної місцевої фауни – річкових дельфінів.

Озера вивчають фахівці. Вони пояснили, що рівень води різко впав під впливом сонячного світла та безхмарного неба. Зокрема, на мілководді бразильського озера Тефе, глибина якого була лише два метри, вода прогрілася до 41°C. Це тепліше, ніж у звичайній гідромасажній ванні.

Екстремальна спека у 2023 році спричинила масову загибель дельфінів та риб річки Амазонки. А вони й без того знаходяться під загрозою зникнення - дельфіни не можуть виживати за таких високих температур.

Протягом шеститижневого періоду приблизно у вересні 2023 року на берег викинуло до 200 річкових дельфінів. За словами дослідників, ніхто в регіоні не бачив такого протягом останнього століття.

Цей інцидент спонукав учених звернути увагу на інші водойми в регіоні Амазонки. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science, половина з 10 досліджених озер мала надзвичайно високу денну температуру води - понад 37°C.

Дослідники проаналізували температуру води в центральних амазонських озерах під час посухи 2023 року та посухою наприкінці минулого року. В середньому температура озера Тефе досягає 30°C у найспекотніші місяці, але у 2024 році вона досягла 40°C.

"Дослідники виявили, що озера Амазонки протягом останніх приблизно 30 років нагріваються на 0,3–0,8°C кожне десятиліття – темпи вищі за середньосвітові. Водночас вони зменшуються. Під час посухи 2024 року озеро Тефе втратило близько 75% своєї площі поверхні , а озеро Бадахос скоротилося на 90%", - йдеться у статті.

Дослідники кажуть, що це вплив змін клімату. Це показує, що навіть у таких величезних екосистемах, як Амазонка, вплив не обмежується лісами, а досягає і й водного світу.

Більшість риб, а також дельфіни та ламантини, зазвичай розмножуються в період низького рівня води. Якщо у цей період вода залишатиметься надто теплою, то наслідки будуть катастрофічними з точки зору репродуктивної активності для більшості видів.

"Якщо це траплятиметься неодноразово, то їхні популяції та популяції видів, пов’язаних з ними екологічно, сильно скоротяться", - сказав Адріан Барнетт, старший викладач поведінкової екології в Університеті Гринвіча.

За словами Барнетта, локальних рішень цієї проблеми небагато. Він каже, що рішення може бути тільки у боротьбі з першопричиною проблеми, якою є викиди викопного палива та причини глобального потепління.

Нагадаємо, що під час спеки 2023 року в озері Тефе загинуло близько 100 дельфінів. Деякі волонтери намагалися врятувати дельфінів, переміщуючи їх у більш прохолодні ділянки. Але дістатися до озера вкрай складно, і масштубної рятувальної операції організувати не вдалося.

