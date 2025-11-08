Журналісти під час атаки не отримали серйозних ушкоджень.

У Донецькій області дрони атакували автомобіль з журналістами з Австрії та Іспанії. Вони їхали в Костянтинівку в автомобілі гуманітарної місії Proliska.

Як повідомило австрійське агентство ORF, автомобіль було атаковано неподалік від лінії фронту.

"Напад, судячи з усього, обійшовся без серйозних наслідків", - повідомили в ORF.

Начальник МВА Костянтинівки Сергій Горбунов додав, що автомобіль атакували ударним FPV-дроном на оптоволокні. Він підтвердив, що постраждалих немає. Однак броньований автомобіль гуманітарної місії, який використовувався для евакуації цивільного населення, зазнав пошкоджень.

"Удар прийшовся безпосередньо по транспортному засобу під час виконання ним гуманітарного завдання. Усередині перебували співробітники місії, які, на щастя, не постраждали. Автомобіль отримав значні механічні пошкодження", – зазначив начальник МВА.

Австрійський журналіст Крістіан Вершюц розповів, що їхав Донеччиною разом зі співробітниками української гуманітарної організації "Проліска" та іспанською журналісткою. Команда мала намір зняти евакуацію, що відбувалася в Костянтинівці.

Український волонтер Євген Ткачов опублікував відео атаки дрона на автомобіль. Він розповів, що це був FPV-дрон на оптоволокні, оснащений протитанковим зарядом. Він удару у легкоброньованому автомобілі залишилися сквозні дірки.

Розширення небезпечних зон

Нагадаємо, що так звані "кіл-зони" стають дедалі ширшими. Через збільшення дальності польотів дронів обидві сторони відводять бойові позиції та логістичні центри все далі в тил. Не рідкими стають удари по об'єктах, які віддалені від лінії фронту на 100 та більше кілометрів.

Для того, щоб зробити бодай дороги безпечнішими в умовах постійних дронових атак, їх накривають сітками. Раніше ці сітки масово поставляли благодійники. Наразі їх ресурси вичерпуються, і до поставок сіток долучилися французькі рибалки.

