Повідомляють, що причиною стала "технічна несправність".

Гелікоптер, на борту якого перебували керівники Кізлярського електромеханічного заводу в Дагестані, який потрапив під санкції ЄС, впав в одному із сіл на узбережжі Каспійського моря. Унаслідок цього загинуло п'ятеро людей.

Кадри з місця події показують, як гелікоптер Ка-226 намагається приземлитися на пляжі, зачіпає хвостовою частиною землю, після чого у нього відриває хвостовий гвинт. Пілот намагається знову набрати висоту, але втрачає керування, і вертоліт починає обертатися, падаючи вниз, пише The Telegraph.

Потім вертоліт врізався в житловий будинок поблизу села Ачі-су на узбережжі Каспію, приблизно за 200 кілометрів від Кізлярського заводу. На інших відеозаписах, опублікованих у мережі, видно, як пожежники гасять полум'я, що знищило будинок біля пляжу дощенту. За даними ЗМІ, причиною аварії стала "технічна несправність". Однак інцидент викликає асоціації з катастрофою гелікоптера 2023 року, в якій загинув Євген Пригожин, колишній глава ПВК "Вагнер".

Що відомо про Кизлярський завод і його керівників

Кізлярський завод був включений до санкційного списку ЄС у 2024 році за виробництво авіаційного обладнання для російської армії.

Серед загиблих - заступник генерального директора з будівництва та транспортного забезпечення Ачало Магомедов. Також загинули ще троє керівників і бортмеханік вертольота. Двоє людей дістали поранення.

У рішенні про запровадження санкцій Рада ЄС зазначила, що АТ "Кизлярський електромеханічний завод" несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

"Він спеціалізується на розробці та виробництві наземних систем управління та діагностики авіаційної техніки, а також виготовленні навісного та бортового обладнання", - йшлося в документі.

Зокрема, підприємство виробляє замки ДЗ-УМ - тип тримачів бомб - для літаків Су-25, які широко застосовуються російськими військовими під час ударів по Україні. У рамках санкцій ЄС під персональні обмеження потрапив і генеральний директор заводу Ібрагім Ахматов.

