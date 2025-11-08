Ворог намагається атакувати і в Мирнограді.

У Покровську Донецької області Сили оборони України виявляють та знищують російських окупантів. Про це повідомили на сторінці угруповання військ "Схід" у Facebook.

"У Покровську продовжуються пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян. Російські військові безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові зачищають від російських загарбників будинок за будинком. Зокрема, особливу увагу приділяють виявленню та знищенню російських екіпажів БПЛА.

Водночас окупанти намагаються атакувати і в районі Мирнограда.

"Підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях. Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі", – акцентували в УВ "Схід".

У зоні відповідальності угруповання від початку доби українські військові відбили 80 російських штурмів.

Загалом на Покровському напрямку ворог здійснив 57 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій. За цей день Сили оборони вже відбили 52 атаки.

Після масованої атаки по українських містах "Центренерго" заявило про повну втрату генерації електроенергії. Росіяни запускали по кілька цілей на хвилину, атакуючи ТЕС, які було відновлено після нищівної атаки 2024 року.

Щодо ситуації на фронті, то аналітики DeepState розповіли про ситуацію в Мирнограді. Місто, за їхніми даними, "перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль всіх шляхів логістики".

