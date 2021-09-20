На курс валюти впливатимуть податки та імпорт енергоносіїв.

Збільшення обсягу валюти на ринку варто очікувати до кінця вересня. Курс гривні втримається в коридорі 26,5-27 грн/долар.

Про це розповів старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович у коментарі РБК-Україна.

За його словами, в кінці місяця необхідно оплачувати щомісячні податки, що призведе до збільшення пропозиції валюти, але це збереже баланс та утримає курс гривні.

"Найближчим часом курс гривні залишиться в тому ж коридорі з ймовірним незначним ослабленням через збільшення імпорту та високих цін на товари його енергетичної складової", - зазначив Котович.

Читайте такожУ Держстаті розповіли, що відбувається з українською економікоюПри цьому аналітик зазначив, що зараз спостерігається зростання попиту від імпортерів, але він компенсується завдяки високим цінам на експорт продукції АПК.

Водночас він вказав, що валютний ринок добре збалансований і курс гривні коливався в межах 26,6-26,7 грн/долар, навіть попри попит клієнтів банків на валюту. При цьому різниця між попитом і пропозицією покривалася банками. НБУ минулого тижня купував в середньому в день лише по 5 мільйонів доларів. Всього Нацбанк викупив 20 мільйонів доларів, що призвело до зміцнення гривні на 0,4% до 26,62 грн/долар.

Як раніше повідомляв УНІАН, НБУ 20 вересня встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,70 грн / дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Анастасія Горбачова