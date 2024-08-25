Вартість криптовалюти впала майже на 19 відсотків.

Курс криптовалюти Toncoin обвалився майже на 19% після новин про затримання Павла Дурова у Франції.

Станом на 12:15 25 серпня вартість Toncoin складала 5,46 долара за одну монету. Напередодні, 24 серпня, ще до новин про затримання засновника Telegram, ціна на криптовалюту становила 6,71 долара. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Варто зазначити, що TON (відкрита мережа) – це токен криптовалюти, який підтримує блокчейн-платформу Toncoin. Блокчейн Telegram Toncoin (TON) був запущений Павлом Дуровим та його братом Миколою ще у 2018 році. Через два роки вони вимушено відмовилися від проекту через судові розгляди з Комісією з цінних паперів та бірж США.

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Згодом Дуров пішов на угоду з SEC, повернув невикористані кошти інвесторів та виплатив штраф. Мережу TON підтримали члени спільноти TON Foundation. У 2024 році в Telegram сформувалася ціла екосистема додатків, також на блокчейні TON був запущений найбільший стейблклкоїн USDT.

Затримання Дурова – останні новини

24 серпня французькі спецслужби затримали засновника і генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова. Ордер був виписаний через те, що Дуров не співпрацював з французькими правоохоронцями, що нібито робить його співучасником незаконного обігу наркотиків, та інших тяжких злочинів.

Віце-спікер Держдуми РФ Владислав Даванков повідомив, що надіслав звернення до глави російського МЗС Сергія Лаврова з проханням домогтися звільнення Дурова. Власник соціальної мережі X Ілон Маск також відреагував на арешт засновника Telegram Павла Дурова 24 серпня у Франції, розмістивши іронічний коментар на своїй сторінці.

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