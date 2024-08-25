Маск закликав звільнити затриманого Дурова.

Власник соціальної мережі X Ілон Маск відреагував на арешт засновника Telegram Павла Дурова 24 серпня у Франції, розмістивши іронічний коментар на своїй сторінці.

"У Європі 2030 рік, вас страчують за те, що ви лайкнули мем", - написав Маск, коментуючи пост про затримання Дурова.

Також Маск розмістив на своїй сторінці в X хештег FreePavel (Звільніть Павла) і прикріпив інтерв'ю Дурова скандально відомому журналісту-республіканцю Такеру Карлсону.

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Сам Карлсон також відреагував на арешт Дурова, звинувативши уряди і спецслужби у "цензуруванні правди".

"Зрештою не Путін заарештував його за те, що він дозволив суспільству користуватися свободою слова. Його заарештувала західна країна, союзник адміністрації Байдена і захоплений член НАТО. Павло Дуров сидить сьогодні у французькій в'язниці, будучи живим попередженням для будь-якого власника платформи, який відмовляється цензурувати правду за наказом урядів і спецслужб. На раніше вільний світ стрімко опускається темрява", - написав журналіст.

Арешт Павла Дурова у Франції - що відомо

24 серпня французькі спецслужби затримали засновника і генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова. Його заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже.

Ордер було виписано через те, що Дуров не співпрацював із французькими правоохоронцями, що нібито робить його співучасником незаконного обігу наркотиків та інших тяжких злочинів. За даними ЗМІ, Дурову загрожує 20 років ув'язнення.

Віце-спікер Держдуми РФ Владислав Даванков повідомив, що направив звернення до глави російського МЗС Сергія Лаврова з проханням домогтися звільнення Дурова.

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