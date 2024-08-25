На новини встиг відреагувати і скандальний американський журналіст Такер Карлсон.

Французькі ЗМІ повідомили про затримання у Франції творця месенджера Telegram Павла Дурова. Віце-спікер Держдуми РФ Владислав Даванков повідомив, що надіслав звернення до глави російського МЗС Сергія Лаврова з проханням домогтися звільнення Дурова.

"Для розвитку цифрових сервісів у Росії та у світі навряд чи хтось зробив більше за нього. Зараз його потрібно витягати. Закликав главу МЗС Росії Сергія Лаврова виступити із закликом до французької влади звільнити Павла Дурова з під варти", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Що іронічно, представник Держдуми заявив, що арешт Дурова "може мати під собою політичні підстави і бути інструментом для отримання доступу до особистої інформації користувачів Telegram".

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"Цього допустити не можна. ЗМІ пишуть, що правоохоронні органи вважають Дурова причетним до "обігу наркотиків, злочинів проти дітей і шахрайства" через "відсутність модерації та співпраці з представниками закону" у Telegram", – додав він.

Даванков також зазначив, що у світі немає "месенджерів, де такі порушення не відбуваються".

"Але чомусь ніхто не заарештовує і не саджає їхніх власників. І зараз цього не повинно статися. У разі відмови французької влади звільнити з під варти Павла Дурова пропоную докласти всіх зусиль для його переміщення на територію ОАЕ або Російської Федерації. За його згоди, звичайно", – резюмував він.

На затримання Дурова вже встиг відреагувати і скандальний американський журналіст Такер Карлсон, відомий любов'ю до російської пропаганди – саме він брав інтерв'ю у диктатора Путіна, давши йому можливість дві години просторікувати про своє "бачення" української історії.

До речі, Карлсон записував інтерв'ю і з засновником Telegram. Ось, що він сказав з приводу затримання Дурова:

"Павло Дуров покинув Росію, коли уряд спробував узяти під контроль його соціальну мережу Telegram. Але врешті-решт, це не Путін заарештував його за те, що він дозволив громадськості здійснювати свободу слова. Це західна країна, союзник адміністрації Байдена та активний член НАТО, замкнула його. Павло Дуров сьогодні сидить у французькій в'язниці, живе попередження будь-якому власнику платформи, який відмовляється цензурувати правду за наказом урядів і розвідувальних служб. Темрява швидко опускається на колись вільний світ", – заявив одіозний журналіст.

Затримання Дурова у Франції: що відомо

Увечері 24 серпня телеканал TF1 повідомив, що французькі спецслужби затримали засновника і генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова. Зазначалося, що він був заарештований близько 20:00 у суботу ввечері, коли зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже.

У префектурі паризької поліції поки не підтвердили факт затримання Дурова.

Слідчі з ONAF (Національний офіс із боротьби з шахрайством при митному департаменті) повідомили йому про підозру і взяли під варту. Тепер Дуров має постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: співучасть у тероризмі, наркотики, шахрайство, відмивання грошей, педо-злочинний контент тощо. Йому може загрожувати до 20 років в'язниці.

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