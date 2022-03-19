Острівна країна 12 березня припинили всі операції з російськими організаціями,

Центральний банк Багамських островів розкрив дані по російських активах. Всього на рахунках налічується близько 3 мільярдів доларів, власники яких пов'язані з РФ.

Про це пише на Reuters.

Відзначається, що Багами тільки 12 березня припинили всі операції з російськими організаціями, які потрапили під санкції Заходу.

Центральний банк виявив депозити на суму 420 мільйонів доларів і депозитарні або трастові активи на суму 2,5 мільярда доларів "з кінцевими бенефіціарними власниками з Росії або пов'язаними з нею" у фінустановах країни.

При цьому зазначено, що в цю суму не увійшли будь-які російські активи, які можуть зберігатися в Багамських банках, що працюють з місцевим населенням.

Нагадаємо, що Багамські острови засудили вторгнення Росії в Україну.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія напала на незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

13 березня Центральний банк Багамських островів спільно з іншими членами групи органів регулювання фінансових послуг Багамських островів видав директиви, забороняють ділову діяльність зі сторонами, знаходяться під санкціями, введеними через військове вторгнення Росії в Україну.

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