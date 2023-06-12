Про вибірковий підхід відомства йдеться у висновках ТСК.

Станом на 1 червня 2023 року у кримінальних провадженнях, зареєстрованих за підслідними Бюро економічної безпеки статтями, безпосередньо БЕБ здійснює досудове розслідування лише у 20%, а решту проводять інші правоохоронні органи.

Про це свідчать проміжні результати роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, якими поділився народний депутат Ярослав Железняк.

"Тобто кримінальні правопорушення у сфері економіки і далі розслідують всі органи досудового розслідування, що дискредитує основну ідею створення бюро", - йдеться у висновках ТСК.

Також зазначається, що станом на початок травня було створено територіальні управління лише в семи областях країни та місті Києві.

"Створення більшості територіальних управлінь виключно в регіонах, де функціонують пункти пропуску через державний кордон, може свідчити про бажання встановити контроль над пропуском товарів через митницю, що може містити корупційні ризики", - зазначає ТСК.

Також депутати вказали на необґрунтований розподіл територіальних управлінь бюро у Києві та Київській області на два окремих управління, адже початково його створили як єдиний підрозділ задля економії коштів.

"Розділення не несе функціональної необхідності, натомість потягнуло за собою додаткові витрати та розширення штату при відсутності ТУ в більшості інших регіонів", - вказали депутати.

Крім цього, на даний момент фактична чисельність працівників БЕБ складає 809 осіб, тобто штат бюро наразі укомплектований лише на 20% від граничної чисельності, передбаченої законом.

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Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила в другому читанні й у цілому законопроект про створення Бюро економічної безпеки.

Бюро мало стати основним бастіоном у боротьбі з економічною злочинністю в державі, проте новий орган не виправдав очікувань ні бізнесу, ні експертного середовища, ані самої влади, яка і проводила реформу.

Нещодавно народні депутати жорстко розкритикували роботу Бюро економічної безпеки, вказавши, що БЕБ неефективно виконує покладені на нього завдання у сфері протидії кримінальним правопорушенням, що посягають на функціонування економіки, неефективно виконує аналітичну функцію та показує вкрай низькі результати досудових розслідувань кримінальних проваджень.

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