Планується, що нове мито покладе край імпорту металу з Росії в США.

Сьогодні, 10 квітня, набуло чинності 200% мито на ввезення в США алюмінієвої продукції, в якій присутній метал російського походження.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", мито поширюється на продукцію незалежно від її номінального походження.

Планується, що нове мито покладе край імпорту металу з Росії до США, оскільки компанії країни-агресора займаються демпінгом на американському ринку США, завдаючи шкоди американським компаніям.

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Найбільшим виробником алюмінію в РФ і другим у світі (поза Китаєм) є компанія Русал з часткою на глобальному ринку близько 6%. У 2022 році на частку США припало 4,6% виручки Русала (у 2021 році — 6,2%). Алюміній з РФ становив близько 10% від загального обсягу імпорту США.

Війна і боротьба США з російським алюмінієм

7 вересня 2022 року країни ЄС та США збільшили імпорт російського нікелю та алюмінію. За період з березня по червень обсяг імпорту зріс на цілих 70%.

Загальна вартість продукції з цих металів склала 1,98 мільярда доларів. При цьому зазначено, що Захід ввів санкції на широкий спектр російських товарів, людей і установ, але пощадив металургію.

6 жовтня 2022 року Лондонська біржа металів заблокувала поставки з Росії.

6 лютого 2023 року з'явилася інформація про те, що США планують ввести 200% мито на російський алюміній.

27 лютого 2023 року США ввели 200% мито на алюміній з РФ. Указ підписав президент США Джо Байден.

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