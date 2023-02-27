Російська алюмінієва промисловість є ключовою частиною оборонно-промислової бази агресора.

США ввели мито на імпорт алюмінію з Росії у розмірі 200%. Указ підписав президент США Джо Байден.

Як повідомляється на сайті Білого дому, мито почне діяти з 10 березня 2023 року, а через місяць пошириться на товари, виготовлені з російського алюмінію в третіх країнах.

Як зазначають у Білому домі, війна Росії проти України спричинила зростання світових цін на енергоносії, що завдало прямої шкоди алюмінієвій промисловості США.

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Російська алюмінієва промисловість є ключовою частиною оборонно-промислової бази Росії і відіграє важливу роль у постачанні Росії зброї та боєприпасів, що використовуються у війні.

Війна в Україні та російський алюміній

7 вересня 2022 року стало відомо про те, що після російського вторгнення в Україну ЄС та США збільшили обсяги імпорту алюмінію та нікелю з країни-агресора.

6 жовтня 2022 року Лондонська біржа металів заблокувала поставки з Росії. Введені LME обмеження - найзначніші для російських поставок на світовий ринок металів. Метали, включаючи мідь, цинк і алюміній, до цього моменту не потрапили під санкції США або Європи.

6 лютого 2023 року стало відомо про те, що США готуються ввести 200-відсоткове мито на алюміній російського виробництва, щоб чинити тиск на Москву у зв'язку з наближенням річниці вторгнення в Україну.

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