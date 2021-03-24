Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років становить 55,3%.

Рівень безробіття в Україні в 4-му кварталі 2020 року в порівнянні з 3-м кварталом зріс на 0,6 п.п. - до 10,1% з 9,5%, кількість безробітних становила 1,8 мільйона осіб.

Читайте такожВіддалена робота: що шукають українці та які умови їм пропонують (інфографіка)Про це повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років в четвертому кварталі 2020 року становила 15,7 мільйона осіб. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років становив 55,3%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Що цьому передувало

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення у віці від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

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Автор: Богдан Слуцький