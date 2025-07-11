Біткоїн встановив новий рекорд: скільки коштує криптовалюта

Аналітики вважають, що біткоїн може зрости ще більше.

Біткоїн у п'ятницю, 11 липня, зріс до історичного максимуму завдяки попиту з боку інституційних інвесторів і політиці президента США Дональда Трампа щодо криптовалют. Криптовалюта подолала позначку в 118 тисяч доларів.

Видання Reuters пише, що на азіатській сесії найбільша у світі криптовалюта піднялася до піку в 116 781,10 долара, збільшивши свій річний приріст більш ніж на 24 %. Востаннє вона торгувалася на рівні 116 563,11 долара.

"Біткоїн досяг нового історичного максимуму завдяки невпинному накопиченню коштів інститутами - великі гравці розхапують пропозицію і висушують ліквідність на біржах", - повідомив співголова Гонконгської асоціації Web3 Джошуа Чу.

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За даними платформи binance, станом на 9:35 біткоїн досяг уже позначки в небувалі 118 109 долара.

У березні Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву криптовалют. Він також призначив кілька осіб, які підтримують криптовалюти, включно з головою Комісії з цінних паперів і бірж Полом Аткінсом і царем штучного інтелекту Білого дому Девідом Саксом.

Сімейний бізнес Трампа також зробив кроки в бік криптовалют. Компанія Trump Media & Technology Group планує запустити біржовий фонд для інвестицій у різні криптовалюти, включно з біткойном, як випливає із заявки до Комісії з цінних паперів і бірж США.

Ефір, друга за величиною криптовалюта у світі, також підскочив майже на 5% до 2 956,82 долара після того, як раніше досяг п'ятимісячного максимуму 2 998,41 долара.

Варто зазначити, що аналітики вважають, що біткоїн може сягнути й вищих позначок. На їхню думку, ціна в 120 тисяч доларів за монету цілком досяжна.

Курс біткоїна - прогноз аналітиків

4 травня видання Forbes писало, що аналітики ринку очікують подальшого зростання вартості біткоїна найближчим часом, зокрема не виключають встановлення нового рекорду його ціни.

Директор з дослідження ринку Unchained Джо Бернетт зазначив, що біткоїн може сягнути 200 000 або 250 000 доларів цього року.

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