Причина оптимізму інвесторів – перехід "ефіру" на нову модель захисту Proof of stake (POS).

Після досягнення мінімальної ціни в середині червня друга за популярністю цифрова монета у світі – Ethereum – перейшла до зростання й значно перевершила біткойн.

Про це говориться у матеріалі на сайті CNBC.

За даними аналітиків, 19 червня 2022 року Bitcoin досяг мінімальної ціни в $17 601 й відтоді виріс в ціні приблизно на 31%, тоді як павший у той же день до $880,93 Ethereum додав в ціні майже на 106%. Наразі "ефір" торгується по $1,8 тис за монету.

У CNBC оптимізм інвесторів пояснили швидкою зміною алгоритму Ethereum: 15 вересня блокчейн перейде на модель Proof-of-Stake, відмовившись від майнінгу. Очікується, що цей крок зробить мережу швидшою та енергоефективнішою.

Варто зауважити, що і біткоїн, і Ethereum, як і раніше, коштують лише 60% від своїх рекордних листопадових максимумів. Крипторинок страждає від безлічі банкрутств і проблем з ліквідністю, а також невдалих проєктів, які призвели до того, що капіталізація криптовалютного ринку втратила майже $2 трлн. На тлі цього активне зростання "ефіру" сприймається ще яскравіше.

Як УНІАН вже писав, напередодні Bitcoin перевалив за $25 тисяч вперше з червня. Однак, вартість криптовалюти все ще на 46,5% нижче її ціни на початок 2022 року.

Раніше експерти ринку радили інвесторам потихеньку позбавлятися від мемної крипти. Наголошується, що з подальшим формуванням крипторинку неминуче його природне очищення від такого роду жартівливих проєктів.

Вас також можуть зацікавити новини: