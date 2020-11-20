Криптовалюта піднялася в ціні / фото УНІАН Володимир Гонтар
Біткоїн піднявся вище позначки $18 тисяч вдруге менше ніж за тиждень.
Про це повідомляє CoinDesk, що відстежує вартість криптовалют на різних біржах.
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Станом на 09:14 за Києвом 20 листопада біткоїн коштував $18,410 тисячі за одну монету.
Таким чином біткоїн подорожчав на 2% приблизно за дві години.
З 6 ранку криптовалюта торгується вище $18 тисяч.
Скріншот Coindesk
Хронологія подій
- У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.
- Ціна криптовалюти 13 березня впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.
- 11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.
- Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".
- Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав втричі.
- Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.
- 22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.
- 4 листопада 2020 року, в день президентських виборів у США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.
- 18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.
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