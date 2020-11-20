Біткоїн піднявся в ціні вдруге за кілька днів.

Біткоїн піднявся вище позначки $18 тисяч вдруге менше ніж за тиждень.

Про це повідомляє CoinDesk, що відстежує вартість криптовалют на різних біржах.

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Станом на 09:14 за Києвом 20 листопада біткоїн коштував $18,410 тисячі за одну монету.

Таким чином біткоїн подорожчав на 2% приблизно за дві години.

З 6 ранку криптовалюта торгується вище $18 тисяч.

Хронологія подій

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав втричі.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів у США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

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Автор: УНІАН