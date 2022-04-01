Проект документа розглянуть міністри фінансів країн ЄС.

Європейська комісія запропонувала схему обміну українцями готівкової гривні на валюту держав-членів Європейського Союзу. Пропонується встановити максимальний обсяг у розмірі до 10 тисяч гривень на людину.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

"Одна з нагальних потреб біженців - це обмін їх гривневих банкнот на валюту тих країн, де вони знаходяться. Сьогоднішня пропозиція спрямована на створення скоординованого підходу між усіма державами-членами ЄС, щоб вони пропонували однакові умови обміну гривневих банкнот для тих, хто рятується з України", - йдеться в повідомленні.

Так, в Єврокомісії запропонували встановити максимальну суму на одного біженця в розмірі до 10 тисяч гривень. При цьому обмін валют повинен проходити за курсом, який встановлює Національний банк України. Українці, які захочуть обміняти гривні, повинні будуть підтвердити, що вони користуються тимчасовим захистом в ЄС.

Водночас кожна країна-член ЄС буде домовлятися з банками, які будуть займатися обміном гривні, про облік біженців, які звернулися для отримання послуги. Також держави будуть домовлятися з НБУ про викуп гривні. Передбачається, що рішення працюватиме три місяці.

Тепер проект документа розглянуть міністри фінансів країн ЄС на засіданні 5 квітня.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. У зв'язку з цим мільйони українців змушені були покинути свої будинки та рятуватися від жахів війни, як на території України, так і за кордоном.

29 березня єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон повідомив, що діти складають половину біженців з України, які прибули до Євросоюзу.

В ООН заявили, що станом на 30 березня з України за п'ять тижнів повномасштабної війни виїхали 4 мільйони біженців.

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