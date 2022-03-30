Стало відомо про настрої українців, вимушених покинути свою країну через бойові дії.

Доктор психологічних наук Маринна Ткалич розповіла про зміни українському суспільстві після початку війни, а також про настрої українців, які були змушені покинути свою країну через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про дані нового дослідження групи "Рейтинг" Ткалич повідомила в інтерв'ю Новому времени.

Так, за даними соціологів, 93% опитаних українців мають намір повернутися додому з тих країн, куди іммігрували, як тільки закінчиться війна, включаючи молодь, яка традиційно вважається більш мобільною.

Лише 4% тих, хто виїхав сьогодні планують залишатися в місцях еміграції.

"Ми пояснюємо цю позицію вибором без вибору. Коли твоє переселення змушене, бажання залишатися виникає не так охоче. Звичайно, все це може змінитися, якщо війна затягнеться", — пояснила Ткалич.

Зараз майже 90% українців підтримують українську владу та її дії. Зріс також і рейтинг довіри до ЗСУ.

"У січні впевненість у тому, що ЗСУ можуть дати відсіч російській армії і в тому, що Україна в принципі може вистояти, була менше 50%. Зараз, якщо взяти тих, хто абсолютно впевнений і майже впевнений, це 92% опитуваних. З кожним днем війни ця впевненість зростає і зросла майже втричі з січня", - розповіла вчена.

Нагадаємо, за даними ООН, з України вже виїхали 4 мільйони біженців. Майже половина з них - діти.

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