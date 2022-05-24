Відповідний закон має забезпечити подальше фінансування безпеки, економічної та гуманітарної допомоги для України.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі деталі закону про допомогу Україні на 40 млрд доларів.

Про це йдеться в заяві представника Держдепартаменту США Неда Прайса за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови Блінкена і Кулеби, яка відбулася після їх зустрічі в Берліні 15 травня.

"Державний секретар розповів про деталі закону про додаткові асигнування в розмірі 40,1 млрд доларів, підписаного 21 травня президентом Байденом, який забезпечує подальше фінансування безпеки, економічної та гуманітарної допомоги для України та країн, на які вплинула війна", - йдеться в заяві.

Також сказано, що Блінкен знову підкреслив сильну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України у зв'язку з агресією Москви.

Крім того, Блінкен і Кулеба обговорили поточні дипломатичні зусилля з подолання наслідків неспровокованої та невиправданої війни Росії проти України та щодо притягнення Кремля до відповідальності.

Держсекретар зазначив, що криза безпеки глобального продовольства, яка стала результатом жорстокої війни президента РФ Володимира Путіна, вимагає глобальної відповіді. У цьому зв'язку держсекретар і глава МЗС обговорили потенційні засоби для експорту зерна України на міжнародні ринки.

Допомога Україні:

19 травня сенат Сполучених Штатів Америки остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів.

Пакет був схвалений більшістю голосів і відправлений на підпис президенту США.

21 травня Байден підписав законопроект про надання Україні 40 млрд доларів.

Сьогодні, 24 травня, Кулеба за підсумками розмови з Блінкеном повідомив, що в Україну направляється більше важкої зброї з США.

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