Постраждалих нудило, вони блювали, були проблеми з сечовипусканням.

Боєць іноземного легіону Олексій Бобровников повідомив, що у близько 10 його співтоваришів під час операції з зачистки території аеропорту в Гостомелі були симптоми отруєння бойовим "Зарином".

Про це він розповів в інтерв'ю блогерці Поповій.

Симптоми отруєння найбільше проявилися у сімох бійців, що перебували в ангарі біля знищеного російськими літака "Мрія".

Постраждалих нудило, вони блювали, були проблеми з сечовипусканням.

"Українські лікарі сказали їм, що це "Зарин". Одна з європейських лабораторій країн НАТО, до якої наші хлопці відправили аналізи, сказала, що це токсична реакція на отруєння "Зарином", - поділився Бобровников.

Сам легіонер допускає, що російські війська привезли з собою контейнери з отруйною речовиною, але згодом ємності були пошкоджені: "Я припускаю, що був зруйнований якийсь з контейнерів, де вони зберігали цю речовину. Можливо, під час фізичного контакту, можливо, це легке випаровування... Це було концентроване точкове місце".

В результаті отруєння загиблих у легіонерів не було, але самі бійці довго відновлювалися.

"До десяти людей відчували одні й ті ж симптоми. У найважчих - це відмова нирок, у одного порушена робота однієї легені досі, шестеро людей перебували в лікарні ще довгий час", - сказав Бобровников.

Як писав УНІАН, у селі білка Сумської області, після звільнення його від російських окупантів, були виявлені залишки хімічної зброї - зарина та інших речовин.

Вас також можуть зацікавити новини: