Також було обговорено шляхи розблокування українського експорту і забезпечення безпеки глобального продовольства.

До України прямує більше важкої зброї із Сполучених Штатів Америки.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter за підсумками телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Поговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, аби подякувати за їхню непорушну підтримку для України. Більше зброї, у тому числі важкої, прямує до України, оскільки Росія продовжує руйнівні атаки на Донбасі", - наголосив Кулеба.

За його словами, також було обговорено шляхи розблокування українського експорту і забезпечення безпеки глобального продовольства.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн-2" країни зобов'язалися надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, реактивні системи, танки і боєприпаси.

Війна в Україні: оновлені дані

Станом на 24 травня російські війська продовжують наступ на Донбасі, зосередившись на оточенні Лисичанська і Сєвєродонецька, щоб вийти на адмінкордон Луганської області.

Водночас агресор стягнув дивізіон "Іскандерів" до білоруського напрямку.

За прогнозом експертів і військових, окупанти готують великий наступ на півдні; з цією метою посилюють угрупування військ для атак на Запорізькому напрямку.

Крім того, росіяни облаштовують позиції й на захопленому острові Зміїний. У Чорному морі триває маневрування кораблів ЧФ РФ.

Упродовж минулої доби в Україні були ліквідовані ще 150 російських окупантів та дев’ять танків. Тепер загальна кількість знищених в українській державі ворогів становить близько 29 350 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: