Боррель вирішив попросити збільшення фінансування фонду, оскільки його нинішні кошти вичерпуються.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель запропонував збільшити фонд для військової допомоги Україні на 3,5 мільярда євро.

Як передає Reuters з посиланням на джерела в ЄС, Боррель запропонував урядам блоку більше коштів вкласти в так званий "Європейський фонд миру", який вже виділив близько 4,6 мільярда євро на військову допомогу Україні.

Боррель вирішив попросити збільшення фінансування Фонду, тому що його нинішні кошти вичерпуються, а ЄС хоче гарантувати, що там достатньо ресурсів для військової допомоги іншим країнам, в тому числі і Україні.

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"Ми повинні поповнити його. Суть Європейського фонду миру має універсальний характер. Він не був задуманий для України. Він був задуманий для будь-якого конфлікту, з яким може мати справу Європейський Союз", - сказав анонім.

Європейський фонд миру - деталі

Раніше Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів Європейського фонду миру (EPF) на зброю, призначену для України. Відзначається, що сума траншу становить 500 мільйонів євро, і він повинен був бути виплачений в наступний понеділок.

5 травня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про виділення одного мільярда євро для постачання ВСУ артилерійськими боєприпасами з європейського фонду миру.