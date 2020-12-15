У цю суму не входить заробітна плата обранця та його помічників.

У 2021 році утримання одного народного депутата Верховної Ради обійдеться українцям у понад 344 тисячі гривень, що майже не відрізняється від суми, що була закладена на 2020 рік. У цю суму не входить заробітна плата обранця і його помічників.

Читайте такожСьогодні Кабмін спробує переписати держбюджет з урахуванням апетитів нардепів

Про це свідчить інформація, оприлюднена на сайті парламенту в проекті бюджету-2021.

Зокрема на 2021 рік на одного народного депутата заклали такі витрати:

на проїзд - 90 тисяч гривень;

на канцелярію - 1,5 тисячі гривень;

на телефонні розмови - 4,9 тисячі гривень;

на відрядження помічників - 8 тисяч гривень;

на оплату приміщень у виборчих округах - 2 тисячі гривень;

на проведення та організація зустрічей нардепа з виборцями - 670 гривень.

Крім того, компенсація вартості оренди житла або найму номерів у готелях обійдеться бюджету у 237,9 тисячі гривень витрат на рік.

Ця сума розбивається по місяцях і варіюється в залежності від того, скільки днів має місяць.

Наприклад, на січень, в якому 31 календарний день, одному нардепу виділяється 20,15 тисячі гривень, а на лютий, в якому 28 днів, передбачається 18,2 тисячі гривень.

Разом у сумі 344,3 тисячі гривень на рік передбачено на одного депутата.

Що цьому передувало

Раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що в процесі опрацювання законопроекту про держбюджет на 2021 рік витрати на ОП будуть скорочені.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН