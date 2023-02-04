Дефіцит держбюджету у січні був меншим за плановий, зазначила очільниця комітету ВР з питань бюджету.

Витрати державного бюджету України під час повномасштабного вторгнення Росії зросли вдвічі.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі національного телемарафону. "Різниця між тим, що ми заробляємо як держава та нашими касовими видатками, складає приблизно один цілий довоєнний бюджет. Тобто ми зараз в дефіциті настільки, скільки ми витрачали до 24 лютого. Наші видатки під час повномасштабного вторгнення зросли вдвічі", - сказала Підласа.

За її словами, тим не менш в січні дефіцит бюджету склав близько 2 мільярдів доларів.

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"Це непоганий показник, тому що планувалося, що в середньому на 2023 рік середньомісячний дефіцит буде перевищувати 3 млрд дол. Тобто ми, по-перше, вклалися в план, ми не витратили більше, ніж нам потрібно, і водночас стабільно пройшли перший місяць року", - зазначила депутат.

Бюджет України на 2023 рік - що треба знати

Парламент 3 листопада минулого року ухвалив бюджет-2023. Доходи бюджету сплановано на рівні 1,3 трильйони гривень, а видатки - 2,6 трлн. Дефіцит держбюджету заклали на рівні понад 20% ВВП і покривати його планують коштом партнерів.

31 січня у Раді зареєстровано законопроект закону про збільшення видатків держбюджету на 5,5 млрд грн.

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