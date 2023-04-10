У листопаді 2022 року уряд Норвегії підвищив максимальну ставку податку на багатство до 1,1%.

Мільярдери масово залишають Норвегію через підвищення податку на багатство.

Як повідомляє The Guardian, відтік мільярдерів з країни був зафіксований після того, як лівоцентристський уряд підвищив податок на багатство до 1,1%.

Очікується, що ще відтік багатих людей, що коштуватиме державі десятки мільйонів недоотриманих податкових надходжень.

Відео дня

Велика кількість норвезьких багатіїв виїхали до Швейцарії, де податки набагато нижчі. У 2022 році Норвегію залишили понад 30 норвезьких мільярдерів і мультимільйонерів, що є найбільшим показником, ніж за попередні 13 років.

Почесний професор норвезької бізнес-школи Оле Гьемс-Онстад порівняв ситуацію, що склалася з Brexit.

"У Норвегії немає великої традиції завдавати собі шкоди, і потік підприємців, які виїжджають за кордон, став для нас чимось на зразок шоку. Деякі політики, як Ви знаєте, звинувачують в цьому заможних людей, але я думаю, що багатьом простим людям просто не подобається, що наші кращі інвестори їдуть", - сказав він.

Державний секретар в Міністерстві фінансів Норвегії Ерленд Грімстад висловив надію, що заможні норвежці повернуться "з часом".

"Норвезька модель полягає в тому, що кожен має робити внесок у відповідності зі своїми здібностями, і тому ті, хто має велику можливість платити податки, повинні платити трохи більше", - зазначив він.

Податок на багатство

У листопаді 2022 року уряд Норвегії підвищив державну ставку до 0,4% на активи понад 20 млн. норвезьких крон для фізичних осіб і 40 млн. норвезьких крон для сімейних пар, довівши максимальну ставку податку на багатство до 1,1%.

У жовтні 2022 року співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен запропонувала ввести податок на багатство, щоб було більше коштів, які потім можна буде передати на відновлення України.

Вас також можуть зацікавити новини: