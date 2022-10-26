Більшість партій Бундестагу солідарні з таким рішенням.

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен запропонувала запровадити податок на багатство, щоб було більше коштів, які потім можна буде передати на відбудову України.

Про це повідомляє Spiegel.

"Для того, щоб фінансувати ефективну, засновану на солідарності державу, яка об'єднує суспільство в нашій країні, підтримує відновлення в Україні і водночас не закриває очі на глобальну голодну кризу, ми повинні, нарешті, впровадити заснований на солідарності податок на активи надбагатих", - сказала соратниця Олафа Шольца.

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Лідер парламентської фракції лівих Дітмар Барч солідарний з фрау Ескен:

"Нам потрібна загальноєвропейська участь надбагатих. Не повинно бути так, що звичайні платники податків, які і так страждають від інфляції та цін на енергоносії, повинні оплачувати рахунки за війну самотужки".

СДПН вже давно просуває ідею впровадження податку на багатство, "зелені" теж схвалили таку ініціативу. А ось партнер соцдемів по коаліції, Вільна демократична партія, виступила проти податку на багатих. На думку лібералів, збільшення податків на роботодавців послабить економіку, а отже, і робочі місця.

План відбудови України

Володимир Зеленський заявив, що відбудова України повинна стати найбільшим економічним проектом в Європі.

Заморожені російські активи підуть на відбудову України.

Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збитки, які створив кривавий агресор.

Європейські країни готові допомогти Україні відбудувати зруйноване, зокрема Данія вже дала свою згоду.

У Лугано урядом України був презентований план відбудови, який складається з трьох ключових етапів.