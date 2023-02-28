З 1 березня підприємство тимчасово анулює дію трудових договорів з частиною працівників.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну найбільший в Європі завод важкого машинобудування - Новокраматорський машинобудівний завод - заявив про припинення роботи.

Як йдеться в повідомленні на сайті підприємства, оскільки підприємство знаходиться в Донецькій області, з метою захисту життя та здоров'я робітників, завод тимчасово зупинив роботу й перевів працівників в простій.

"На території Донецької області тривають бойові дії, відсутні нові виробничі замовлення, значно обмежена можливість забезпечення підприємства електроенергією", - йдеться в заяві компанії.

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З цих причин, немає можливості забезпечити безпеку та виконання виробничих завдань працівниками структурних підрозділів НКМЗ.

З 1 березня підприємство тимчасово анулює дію трудових договорів з частиною працівників. Керівництво заводу підкреслює, що анулювання договорів не означає звільнення співробітників. До початку російського вторгнення в Україну на НКМЗ працювали 8800 осіб.

Новокраматорський машинобудівний завод

Новокраматорський машинобудівний завод - найбільше в Європі підприємство важкого машинобудування. Містоутворююче підприємство Краматорська з 1930-х рр. Завод займає територію 328 га.

Підприємство має дивізійно-функціональну структуру з п'яти виробництв, розділених по продукції, що випускається. Всього цехів 39, з них 15 механічних, 10 металургійних, 3 зварювальних, 11 допоміжних. Завод є одним з лідерів управлінських інновацій на Україні.

Після російського вторгнення в Україну експерти заявляли про те, що націоналізація Новокраматорського машинобудівного заводу не дасть агресору можливість заволодіти стратегічним ресурсом.

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