Киян, які мають фінансову та технічну можливість, просять оплатити житлово-комунальні послуги.
Відповідна інформація оприлюднена у Telegram Київської міської держадміністрації.
"Підприємства ЖКГ продовжують працювати і забезпечувати киян життєво необхідними послугами, навіть попри серйозні ризики. Місто звертається до киян із проханням: хто сьогодні має фінансову та технічну можливість оплатити житлово-комунальні послуги – зробіть це. Так міська система зможе отримати необхідні ресурси для аварійних робіт", - йдеться у повідомленні.
У КМДА зазначають, що у разі відсутності внесених показників приладів обліку за лютий 2022 року показники будуть актуалізовані та відкориговані після стабілізації ситуації.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кабмін заборонив штрафувати за несплату комуналки у воєнний час. "Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар з оплати комунальних послуг", - наголосив 6 березня міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.