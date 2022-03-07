Завдяки оплаті наданих послуг міська система зможе отримати необхідні ресурси для проведення аварійних робіт.

Киян, які мають фінансову та технічну можливість, просять оплатити житлово-комунальні послуги.

Відповідна інформація оприлюднена у Telegram Київської міської держадміністрації.

"Підприємства ЖКГ продовжують працювати і забезпечувати киян життєво необхідними послугами, навіть попри серйозні ризики. Місто звертається до киян із проханням: хто сьогодні має фінансову та технічну можливість оплатити житлово-комунальні послуги – зробіть це. Так міська система зможе отримати необхідні ресурси для аварійних робіт", - йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначають, що у разі відсутності внесених показників приладів обліку за лютий 2022 року показники будуть актуалізовані та відкориговані після стабілізації ситуації.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кабмін заборонив штрафувати за несплату комуналки у воєнний час. "Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар з оплати комунальних послуг", - наголосив 6 березня міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

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