Біткойн досяг нового історичного максимуму, перевищивши позначку в $120 000

Криптовалюта демонструє зростаюче зростання, встановлюючи рекорди вже три дні поспіль.

Біткойн побив черговий рекорд. Криптовалюта вперше досягнувши позначки в 120 000 доларів.

Видання Business Insider пише, що вранці в понеділок, 14 липня, курс біткойна зріс на 2,7% до 120 990,05 долара. Станом на 10:00 криптовалюта перетнула позначку в 122 тисячі доларів.

Найбільша у світі криптовалюта демонструє успішну динаміку після того, як минулого тижня протягом трьох днів поспіль досягала рекордних максимумів. З початку року курс біткойна зріс майже на 30%.

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Різке зростання криптовалюти цього року відбулося завдяки підтримці адміністрації президента Дональда Трампа. У травні Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткойнів і запасів цифрових активів.

"Останній стрибок біткойна, мабуть, є результатом структурного зростання, спричиненого інституційними потоками, підтриманого сприятливою макроекономічною ситуацією і посиленого зміною настроїв у сфері регулювання", - написала в п'ятницю дослідниця-стратег Pepperstone Ділін Ву.

Ву назвала інституційних і корпоративних інвесторів ключовими учасниками цієї тенденції. Різке зростання технологічних акцій, що підживлює апетит інвесторів до ризику, також сприяє зростанню біткоїна, додала вона.

"У сучасних умовах розподілу активів біткоїн більше не є просто спекулятивним інструментом - він перебуває на межі між цифровим хеджем, таким як золото, і активом зростання, таким як технологічні акції", - написала Ву.

Курс біткоїна - останні новини

4 травня видання Forbes писало, що аналітики ринку очікують подальшого зростання вартості біткоїна найближчим часом, зокрема не виключають встановлення нового рекорду його ціни.

Директор із дослідження ринку Unchained Джо Бернетт зазначив, що біткоїн може сягнути 200 000 або 250 000 доларів цього року.

11 липня біткоїн зріс до історичного максимуму завдяки попиту з боку інституційних інвесторів і політиці президента США Дональда Трампа щодо криптовалют. Криптовалюта подолала позначку в 118 тисяч доларів.

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