Швейцарський банк також повідомив про збитки в розмірі 206 мільйонів франків, пов'язані з війною РФ проти України.

Швейцарський банк Credit Suisse заморозив 10,4 мільярда франків (10,63 мільярда доларів) активів клієнтів у першому кварталі в рамках санкцій, запроваджених у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.

Про це йдеться у фінансовому звіті банку, опублікованому в четвер, пише Reuters.

"У першому кварталі 2022 року 10,4 мільярда швейцарських франків активів були перекласифіковані в активи під арештом через накладені санкції", – повідомили Credit Suisse.

У банку також заявили, що російські клієнти зараз володіють менш ніж 4% у його бізнесі з управління активами.

Минулого тижня Credit Suisse повідомила про чистий збиток у першому кварталі в розмірі 273 мільйони швейцарських франків, а також про збитки в розмірі 206 мільйонів франків, пов'язані з війною РФ проти України.

Фінансовий звіт показує, що загальна сума знецінених позик зросла на 230 мільйонів франків з кінця 2021 року.

"Збільшення знецінених кредитів включало негативні наслідки вторгнення Росії в Україну та пов'язаних із цим санкцій", - повідомили в банку.

Credit Suisse заявила, що "безперервно оцінює вплив уже введених санкцій, контрзаходів російського уряду та потенційної майбутньої ескалації на наші ризики та відносини з клієнтами".

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про конфіскацію пов'язаних з РФ активів для допомоги Україні. Для набуття чинності законопроект має бути ухвалений Сенатом та підписаний президентом США.

Документ передбачає положення, відповідно до яких кошти, які були або будуть конфісковані у іноземних осіб, на які накладено американські санкції, мають спрямовуватися на відбудову України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги нашій державі та її народу включно з військовою допомогою.

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