Виділені кошти підуть, зокрема, на житло для ВПО, а також на ремонт та оснащення дитячих садків, шкіл та лікарень.

Німеччина виділяє на відбудову України додаткові 111 мільйонів євро. Відповідне рішення погодив державний секретар у Міністерстві економічного співробітництва та розвитку ФРН Йохен Фласбарт під час візиту до Києва 18-19 квітня.

Про це пише DW із посиланням на Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Частина коштів буде інвестована в житло для внутрішньо переміщених осіб.

Також гроші спрямують у підтримку українських муніципалітетів наприклад, для ремонту та оснащення дитячих садків, шкіл і лікарень.

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Більше половини з виділеної суми Німеччина інвестує в українські проекти співпраці з Міжнародною організацією з міграції для відновлення громадської інфраструктури на рівні об'єднаних територіальних громад.

"Відбудова України буде величезним завданням для країни, її народу та для нас як міжнародної спільноти. І вона вже починається, хоча війні, на жаль, кінця ще не видно. Ця довгострокова перспектива і раннє планування є важливими. Ми хочемо показати народу України, що ми продовжуватимемо солідарно бути на його боці", - сказав Фласбарт.

Він назвав виділену допомогу "інвестицією в майбутнє Європи", оскільки "сильна економічна Україна також буде важливою опорою нашого загального європейського процвітання".

Зазначається, що загальна цивільна підтримка України з боку уряду Німеччини від початку війни (без урахування витрат на підтримку біженців з України в Німеччині) становить близько 3,6 млрд євро.

Фінансова допомога Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди нададуть 100 мільйонів євро через Світовий банк у вигляді гарантій для фінансування аграрних компаній в Україні та на закупівлю генераторів, щоб допомогти людям пережити майбутню зиму.

Раніше стало відомо про наміри уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати соціальні та гуманітарні видатки. Перед цим, 1 лютого, уряд Японії виділив 170 мільйонів доларів на відновлення України.

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