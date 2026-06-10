Ще 1,5 трильйона на оборону: Рада приняла зміни до бюджету-2026

Рішення підтримали 242 народних депутати.

Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету на 2026 рік, які передбачають суттєве збільшення видатків на сектор безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення у другому читанні проєкту закону "Про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2026 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони" (№15224) проголосували 242 народних депутати.

Проєктом закону пропонується суттєво переглянути держбюджет-2026: доходи планують збільшити більш ніж на 2,29 трлн грн, а видатки – на 1,64 трлн грн. При цьому видатки бюджету на безпеку і оборону зростуть на 1,561 трлн грн, з них 174,3 млрд грн передбачено на грошове забезпечення військовослужбовців.

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Як зазначила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа, законопроєкт збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно коштом Ukraine Support Loan від Європейського Союзу.

За її словами, комітет рекомендував змінити ряд положень у тексті уряду та чинному законі про бюджет, зокрема, додати 559,1 млн грн на апарат Міненерго, 127,5 млн грн на ліквідацію шахт, 46,1 млн грн на Держенергонагляд та 599,1 млн грн Державному агентству з управління зоною відчуження, в тому числі 525,1 млн грн - на об'єкт "Укриття", коштом резервного фонду.

Крім того, пропонуєтсья рахувати зарплату НАБУ за прожитковим мінімумом 3328 грн, а не 3028 грн, без збільшення загальних видатків Агентства.

Також народні депутати проголосували за виділення 1,4 млрд грн на виплати для працівників Служби судової охорони. Водночас депутати не підтримали зміни щодо відновлення роботи Дорожнього фонду.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, грошей на підвищення зарплат військовим не передбачено, тому всі підвищення будуть відбуватися за рахунок внутрішніх ресурсів Міноборони.

Бюджет України 2026 – останні новини

У травні уряд підготував зміни до державного бюджету на 2026 рік для посилення сектору безпеки і оборони. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

28 травня Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до держбюджету на 2026 рік, які передбачають збільшення видатків на сектор безпеки і оборони.

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