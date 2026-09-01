Уряд переходить на режим жорсткої економії бюджету: Корецький назвав суму

Уряд має виходити із принципу максимальної економії коштів, наголосив прем'єр-міністр.

Кабінет міністрів України запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів. Уряд планує заощадити 70 мільярдів гривень та спрямувати їх на фінансування Сил оборони, заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у Верховній Раді.

"Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони", - сказав прем'єр.

При цьому він наголосив, що всі необхідні соціальні зобов'язання, виплата пенсій і зарплат будуть виконуватися без проблем.

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Корецький також закликав народних депутатів долучитися до процесу підготовки державного бюджету на 2027 рік і виходити з принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні.

Бюджет України - останні новини

23 серпня президент України Володимир Зеленський закликав союзників з країн Скандинавії і Балтії допомогти ухвалити рішення на рівні Європейського Союзу про задоволення потреби України у терміновому фінансуванні, оскільки наразі в країні є значний дефіцит фінансування в 27 мільярдів доларів.

25 серпня видання Politico писало, що Україна стикається з дефіцитом фінансування оборони у розмірі 23 мільярдів євро через затримку надходження фінансової підтримки з боку західних партнерів.

1 серпня Верховна Рада вчергове не підтримала скасування податкової пільги на закордонні посилки вартістю до 150 євро. За розрахунками Міністерства фінансів України, прийняття законопроєкту дозволило б додатково залучити до державного бюджету України податкові надходження в сумі близько 10 млрд грн в розрахунку на рік.

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