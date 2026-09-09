Україні треба ще $27 мільярдів, але в ЄС не розуміють, чому виник дефіцит, - The Times

Вартість війни зростає, що стає серйозним викликом для союзників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зіткнулася з несподівано великим дефіцитом оборонного бюджету і потребує ще 27 мільярдів доларів до кінця року. Європейці не очікували на такий великий дефіцит бюджету і ставлять під сумнів, чи ефективно витрачаються кошти, або чи не перебільшуються потреби, повідомило видання The Times, посилаючись на дипломатів ЄС.

Зараз європейські чиновники намагаються зрозуміти, звідки взявся дефіцит, наскільки він великий і чи варто, і як саме, надсилати більше грошей цього року. Україна також просить Велику Британію, Канаду та Японію допомогти перекрити фінансову діру.

Несподіваний запит загрожує ускладнити відносини Києва з союзниками в той момент, коли країна переживає один із найнебезпечніших періодів з 2022 року. Європейські лідери повинні збалансувати свою підтримку України з пріоритетами внутрішніх витрат, інакше ризикують розлютити виборців.

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Дефіцит Києва також є суворим нагадуванням про те, що вартість підтримки України зростає. Країна стикається з невпинними атаками з боку Росії, включаючи удари по портах, які позбавили її основного джерела доходів. Україні також критично не вистачає ракет-перехоплювачів, здатних збивати балістичні снаряди, і вона намагається розширити розробку власних альтернатив.

Звідки взявся дефіцит

Джерело бюджетного дефіциту залишається неясним і дещо суперечливим. Виступаючи в Києві минулого місяця, Зеленський заявив, що частина витрат відбулася за часів колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який виступав за значні зміни в оборонній промисловості та нещодавно був звільнений, що викликало хвилю вуличних протестів.

В свою чергу, Федоров заперечив, що такий великий дефіцит існував під час його перебування на посаді, і сказав, що він має бути пов'язаний з проектами нового керівництва міністерства.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа зазначила, що посилення російських атак на українську промисловість, включаючи металургійні заводи та коридор експорту зерна, призвело до втрати Україною приблизно половини очікуваних доходів лише минулого місяця.

Як перекрити дефіцит бюджету України

У квітні Європейський Союз погодив надання позики Україні у розмірі понад 100 мільярдів доларів лише після складного політичного процесу. Кошти мають надійти протягом двох років.

Вісім європейських дипломатів та чиновників погодилися, що прискорена виплата може бути єдиним дієвим варіантом для швидкого отримання Україною більшої кількості готівки. Деякі європейські чиновники припустили, що такий план набирає обертів.

Проте даний розвиток подій ще не узгоджений, враховуючи, що посадовці Європейської Комісії лише зараз оцінюють розмір дефіциту фінансування. І це створило б ще одну проблему: менше грошей на кінець наступного року.

Україна також тисне на Євросоюз, щоб той конфіскував російські суверенні активи – спосіб швидко залучити ще більший блок фінансування. У фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі зберігається понад 200 мільярдів доларів заморожених російських активів.

Тепер Швеція та низка країн ЄС намагаються активізувати процес. Однак перешкоди, які зірвали попередній план, залишаються. З огляду на подібні виклики, будь-яка угода про використання заморожених грошей займе місяці, якщо вона взагалі можлива.

Дефіцит бюджету України – останні новини

Міністр фінансів Сергій Марченко озвучив нову цифру у 32,6 мільярда доларів дефіциту фінансування. За його словами, без додаткової допомоги від союзників Києву, можливо, доведеться відкладати частину невійськових видатків.

В свою чергу, голова уряду Сергій Корецький вже заявив про запровадження жорсткого режиму економії бюджетних коштів. Кабмін планує заощадити 70 мільярдів гривень та спрямувати їх на фінансування Сил Оборони.

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