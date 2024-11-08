Очільник уряду запевняє, що жодних обмежень на заготівлю дров для людей не буде.

Президент України Володимир Зеленський не підпише ухвалений парламентом закон, яким передбачені штрафи і кримінальну відповідальність за зберігання дров без документів. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"У сільській місцевості для людей це важливе резервне, іноді й основне паливо. Тому жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що ухвалений Верховною Радою України законопроєкт, який стосується цього питання, не набуде чинності, бо його не підпише глава держави.

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"Резонансний депутатський закон щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України. Більше того, держава і уряд всіляко сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення власних домівок узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами", - сказав прем'єр-міністр України.

Законопроєкт про "незаконне зберігання дров"

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини" (реєстраційний номер9665). За нього проголосувало 242 народних депутата.

15 жовтня законопроєкт був переданий на підпис президента. Без його підпису і оприлюднення закону він не може набрати чинності.

Ухваленим законом передбачені штрафи і навіть кримінальна відповідальність, якщо українці без відповідних документів зберігатимуть понад 15 м куб. дубових дров чи 30 м куб. соснових.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк, який є одним з авторів законопроекту, переконував, що ухвалений ВР законопрєкт спрямований не проти населення, яке використовує дрова для обігріву власного помешкання, а стосується "чорних лісорубів", незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі.

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