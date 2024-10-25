За цей час кількість сільських шкіл скоротилася на 20 %.

За останні 4 роки в Україні закрилися 2114 шкіл. За цей час наша країна втратила пʼяту частину своїх сільських шкіл.

Про це пише портал Education.ua із посиланням на дані Інституту освітньої аналітики. Зазначається, що у 2020-2021 навчальному році в Україні працювало 14 815 шкіл різних форм власності. Вже до 2023-2024 навчального року їх залишилося лише 12 701. Таким чином, кількість шкіл скоротилася на 14%.

При цьому найбільше скорочення спостерігається в селах.

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"Якщо у 2020-2021 навчальному році в селах було 9 293 заклади, то у 2023-2024 їх залишилося лише 7 439, що говорить про втрату майже 2 000 шкіл. За 4 роки кількість сільських шкіл скоротилася на 20%", – йдеться у матеріалі.

Школи закриваються і в містах. Проте там ця тенденція менш інтенсивна. Скорочення відбулося на 260 шкіл, або на 5 %.

Основна причина такої ситуації полягає у зменшенні кількості учнів, стверджують автори матеріалу. Так, у 2024 році першокласників було на 14% менше ніж торік.

"Через зменшення кількості учнів як унаслідок демографічних проблем, так і через вимушену міграцію через війну родин з дітьми, багато шкіл залишаються без учнів. Це змушує засновників закривати малокомплектні школи, утримувати які стає фінансово важко для місцевих громад", – пояснює Education.ua.

Освіта в Україні

В Україні планують запровадити трирічну профільну середню освіту. Це означає, що українські школярі вчитимуться не 11 років, а 12.

Як розповідав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, пілотний проєкт Міністерство освіти і науки України запустить у 2025 році, а вже з 2027 – трирічну профільну середню освіту.

Примітно, що 59% опитаних українських батьків не підтримують запровадження 12-річної системи освіти у школах. При цьому майже половина (46%) учнів ставляться до цієї ідеї нейтрально.

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