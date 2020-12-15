За словами Марченка, на розвиток програми буде виділено достатньо коштів / фото УНІАН Володимир Гонтар
Державний бюджет України на 2021 рік передбачає виділення 89 млрд грн на програму "Велике будівництво", 4,5 млрд грн – на розвиток "Укрзалізниці" і 2,4 млрд грн – на розвиток аеропортів.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час подання законопроекту в парламенті перед затвердженням у другому читанні.
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"Істотне фінансування отримає інфраструктурний напрямок, з якого 89 млрд грн становить "велике будівництво", 4,5 млрд – оновлення залізниці, нові вагони, 2,4 млрд грн – розвиток аеропортів", - заявив він.
Держбюджет-2021: що відомо
- Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.
- При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".
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