Істотне фінансування отримає інфраструктурний напрямок.

Державний бюджет України на 2021 рік передбачає виділення 89 млрд грн на програму "Велике будівництво", 4,5 млрд грн – на розвиток "Укрзалізниці" і 2,4 млрд грн – на розвиток аеропортів.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час подання законопроекту в парламенті перед затвердженням у другому читанні.

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"Істотне фінансування отримає інфраструктурний напрямок, з якого 89 млрд грн становить "велике будівництво", 4,5 млрд – оновлення залізниці, нові вагони, 2,4 млрд грн – розвиток аеропортів", - заявив він.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".

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Автор: Павло Степанець