Сьогодні курс гривні торгується поблизу позначки 27,3 грн / дол.

Курс гривні у п'ятницю, 3 грудня, торгується поблизу позначки 27,3 грн/дол., при цьому домінуючою тенденцією залишається зростання до 27,5 грн/дол.

Про це повідомив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

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За його словами, високі темпи девальвації, які продемонструвала гривня, вимагають перепочинку і накопичення нацвалюти для покупок. Нерезиденти продовжують виходити з українських ОВДП, хоча й суттєво меншими темпами. За перших три дні грудня їх портфель скоротився на 450 млн грн.

"Валютний ринок аналізує прийнятий парламентом України держбюджет, основні позиції якого були узгоджені з МВФ. Макропоказники залишаються колишніми, серед них закладені дані за середнім курсом 28,6 гривень за долар. Також ринок продовжує оцінювати наслідки зростаючого протистояння антиолігархічному закону найбільшого бізнесу", - сказав Шевчишин.

Експерт зазначив, що вже наступного тижня НБУ прийме рішення за обліковою ставкою і, ймовірно, до засідання регулятора ринок візьме паузу. Глобальні інфляційні ризики зросли та, на його думку, це може вплинути на рішення Нацбанку. На порядку залишається ситуація в енергетичному секторі, а також виведення нерезидентами своїх капіталів.

"Найближчим часом очікуємо волатильність курсу на діапазоні 27,3-27,4 грн/дол. Наступного тижня ринок може випробувати на міцність рівень 27,5 грн/дол", - вважає аналітик.

Курс на 3 грудня:

Національний банк України на п'ятницю, 3 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,29 грн / дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій