Щоб отримати допомогу від держави, перш за все, потрібно оформити заяву.

З 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі майже 100 тис. грн від держави для започаткування власного бізнесу, яка надаватиметься в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей ("Рука допомоги").

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства соціальної політики, на реалізацію цієї програми у прийнятому Верховною Радою держбюджеті на 2022 рік передбачено близько 100 млн грн.

"Безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн) зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів. Через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно буде повернути", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вагома перевага цієї програми в тому, що сума, яка повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно.

Читайте такожПодаткова амністія: українцям пояснили, чи доведеться доплачувати за старі квартириДля отримання фінансової допомоги потрібно звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Крім того, до центру зайнятості необхідно надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи.

Розробити бізнес-план допоможуть працівники центрів зайнятості, які надаватимуть учасникам бюджетної програми консультації із започаткування і ведення бізнесу та організовуватимуть для них безплатне професійне навчання.

Нагадаємо, у листопаді уряд ухвалив рішення щодо виділення 12,5 млн грн для надання одноразової грошової допомоги особам, які постраждали в антитерористичній операції.

Довідка УНІАН. Програма розроблена Міністерством соціальної політики України на основі успішного досвіду пілотного проекту "Рука допомоги". Він був реалізований Мінсоцполітики у 2016-2019 роках у Львівській, Полтавській, Харківській областях та трьох територіальних громадах Житомирської, Донецької та Чернігівської областей за підтримки Світового банку в рамках проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Допомогу від держави на відкриття власної справи тоді отримали понад 230 учасників пілотного проекту, з яких понад 90% досі успішно працюють.

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