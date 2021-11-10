Гроші громадянам виділять з резервного фонду держбюджету.

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо виділення 12,5 млн грн для надання одноразової грошової допомоги особам, які постраждали в антитерористичній операції.

Про це повідомила прес-служба уряду.

Зазначається, що з цієї суми передбачено надати допомогу членам сімей 4 осіб, які загинули, та 14 особам, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції. Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.

З початку року уряд спрямував на надання допомоги громадянам, які постраждали в антитерористичній операції, понад 112 млн гривень.

Читайте такожВ Україні деяким жінкам стане простіше отримати допомогу: що можна буде оформити в "Дії"Варто зазначити, що одноразова допомога у разі встановлення інвалідності залежно від групи інвалідності виплачується у наступних розмірах: І група – 400, ІІ група – 300, ІІІ – група 250 прожиткових мінімумів.

У разі загибелі (смерті) допомога становить 750 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року загибелі (смерті).

Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2 270 грн.

Нагадаємо, навесні 2014 року проросійські бойовики захопили частину Донбасу й створили так звані "ДНР" та "ЛНР". На частину сходу України також вдерлися російські війська. Київ вирішив розпочати на Донбасі АТО. У 2018 році замість АТО на Донбасі було дано старт операції Об'єднаних Сил.

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Автор: Леся Лещенко