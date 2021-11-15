Рішення ухвалили на засіданні Кабміну 15 листопада.

Українцям, які проживають на лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях, збільшать субсидії в опалювальний сезон. Кошти на це виділять з бюджетної програми Міністерства соціальної політики

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Facebook.

"Проблема в тому, що місцеві жителі на лінії зіткнення вимушено використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, тому що їхні будинки залишилися без теплопостачання і газопостачання в результаті бойових дій. Тобто, ці домогосподарства змушені витрачати більше грошей на оплату електроенергії", - йдеться в повідомленні.

За її словами, уряд збільшить розмір субсидії, в результаті приблизно 12 тисяч домогосподарств можуть отримати субсидію в середньому на суму 2,5 тисячі гривень.

Читайте такожПенсійна реформа може початися вже у 2024 році — МінсоцполітикиЯк повідомляв УНІАН, середня ціна імпортного природного газу в Україні в жовтні 2021 року, у порівнянні з вереснем зросла на 26% і склала 685,67 дол., або 18 тисяч грн за тисячу кубометрів.

При цьому для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз України" пропонує контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

З 1 жовтня для українців, які споживають до 250 кВт-год на місяць, тариф становить 1,44 грн за кВт-год.за даними Міністерства енергетики, таких споживачів в нашій країні більшість – 80%.

Водночас для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишається незмінною – 1,68 грн за кВт-год за всю спожиту електрику.

Автор: Анастасія Горбачова