Допомога надається на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи.

Міністерство соціальної політики перезапустило розроблену раніше програму "Рука допомоги", яка спрямована на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи.

Згідно з повідомленням прес-служби, програма дає можливість непрацюючим працездатним особам з числа членів малозабезпеченої сім’ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тис. грн для відкриття чи розвитку власного бізнесу.

За умовами програми, допомога надається на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи. Людина може отримати безвідсотковий кредит від держави строком на 3 роки для започаткування власної справи.

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Слід зазначити, що грошова допомога є поворотною – отримувач має повернути надану йому суму або після закінчення трирічного строку з дати її отримання, однією сумою (протягом 30 календарних днів), або достроково, частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості.

"Важливо: сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів і ЄСВ. Але фінансову допомогу не треба повертати, якщо завдяки їй підприємцем сплачено податки, збори і ЄСВ в сумі, що перевищує суму наданої допомоги, а також якщо у перший рік з дати отримання допомоги, за направленням центру зайнятості, ним працевлаштовано не менше двох осіб із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на 2 роки", - наголосили у міністерстві.

Для отримання такої допомоги людина, яка має бажання розпочати підприємницьку діяльність, має звернутися до найближчого Центру зайнятості, де подає документи до Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї. До переліку необхідних документів належать заява про надання фінансової допомоги, бізнес-план та довідка про несудимість.

Комісія розглядає документи і після засідання надсилає претенденту на фінансову допомогу письмове повідомлення про прийняте рішення.

"Якщо рішення позитивне, людина має створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення", - йдеться у повідомленні.

Програма допомоги малозабезпеченим

Ще у листопаді 2021 року Мінсоцполітики оголосило про нову бюджетну програму сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей ("Рука допомоги"). З січня 2022 року планувалося надавати безробітним членам малозабезпечених сімей державну фінансову допомогу на започаткування власного бізнесу.

За словами тодішньої міністра соцполітики Марини Лазебної, державна інвестиція в програму стимулювання зайнятості малозабезпечених вже у перший рік допомогла б створити близько 2-3 тисяч нових малих підприємств.

Пілотний проект "Рука допомоги" був реалізований Мінсоцполітики у 2016-2019 роках у Львівській, Полтавській, Харківській областях та трьох територіальних громадах Житомирської, Донецької та Чернігівської областей. Допомогу від держави на відкриття власної справи тоді отримали понад 230 учасників пілотного проекту.

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