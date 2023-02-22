На реалізацію програми державою виділено 9,6 млн грн.

В Україні відновлено програму "Рука допомоги", яка передбачає надання кредитів непрацюючим громадянам з малозабезпечених сімей на початок або розвиток власної справи.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, зазначивши при цьому, що тимчасово згорнута з початком повномасштабної війни програма "Рука допомоги" в даний час відновлена. На реалізацію програми державою виділено 9,6 млн грн.

"Міністерство соцполітики перезапускає програму "Рука допомоги", яка спрямована на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи. Програма була розроблена спільно зі Світовим банком, в 2016-2018 роках вона була пропілотована у Львівській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Чернігівській областях і зарекомендувала себе як успішний соціальний проект. За цей період 237 підприємців змогли розпочати власну справу", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві нагадали, що програма дає можливість непрацюючим працездатним особам з числа членів малозабезпеченої сім'ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу в розмірі до 100,5 тис.грн для відкриття або розвитку власного бізнесу. Така допомога надається на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи

"Людина може отримати безвідсотковий кредит від держави строком на три роки для початку власної справи. Умови повернення допомоги: або після закінчення трирічного терміну з дати її отримання однією сумою (протягом 30 календарних днів), або достроково частинами", - повідомили в прес-службі.

При цьому сума повертається фінансової допомоги зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ. А також вона може не повертатися, якщо підприємцем сплачено податки, збори та ЄСВ у сумі, що перевищує суму наданої допомоги або в перший рік з дати отримання допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше двох осіб з малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

Для отримання такої допомоги людина, яка має бажання розпочати підприємницьку діяльність, повинна звернутися до найближчого центру зайнятості, де вона подає заяву про надання фінансової допомоги, бізнес-план та довідку про несудимість.

Програма "Рука допомоги"

Програма розроблена Міністерством соціальної політики України на основі успішного досвіду пілотного проекту "Рука допомоги". Він був реалізований Мінсоцполітики у 2016-2019 роках у Львівській, Полтавській, Харківській областях та трьох територіальних громадах Житомирської, Донецької та Чернігівської областей за підтримки Світового банку в рамках проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Реалізація програми "Рука допомоги" з надання безробітним членам малозабезпечених сімей фінансової допомоги для створення власного бізнесу планувалася з 1 січня 2022 року.

Допомогу від держави на відкриття власної справи тоді отримали понад 230 учасників пілотного проекту.

Бізнес під час війни

18 березня 2022 року Уряд прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

У квітні 2022 року в Україні запустили безкоштовну платформу для допомоги в релокації бізнесу. Подавати заявки могли як підприємства, що вимагають переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення або інші активи.

У грудні 2022 року бізнес продовжив послаблювати оцінки щодо своєї економічної діяльності через російські терористичні атаки та дефіцит електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" в 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.

17 січня 2023 року бізнес пом'якшив негативні очікування щодо майбутньої ділової активності та інфляції.

Станом на 30 січня 2023 року через війну 80% компаній зіткнулися з падінням бізнесу.

Станом на 13 лютого 2023 року За період дії в Україні воєнного стану, в рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" укладено 19 738 кредитних договорів на загальну суму 81,61 млрд грн.

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