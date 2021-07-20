Монета присвячена засобам навігаційного обладнання-маякам.

В Україні вже 22 липня з'явиться нова монета номіналом 5 грн. Монета "Маяки України" є колекційною і нею не можна розплатитися.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Читайте такожНацбанк змінить дизайн найбільш незручних монет в Україні (фото)Як зазначили в Нацбанку, монета присвячена засобам навігаційного обладнання - маякам.

"В Україні, яка розташована на перетині торгових шляхів Східної Європи та Середземноморського басейну і має понад 2500 км морського узбережжя, налічуються десятки маяків, кожен з яких має власне ім'я, історію і форму. Маяки не тільки виконують функцію забезпечення судноплавства, а також є надбанням національної культурної спадщини України", - йдеться в повідомленні.

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, напис "УКРАЇНА" (під гербом) та рік випуску (праворуч від герба).

На реверсі зображені маяки, компас і роза вітрів.

Тираж монети - 35 тис.

Фальшиві та зношені монети

За даними Нацбанку, кількість підроблених банкнот національної валюти в Україні у 2020 році зросла до 5,5 штуки на 1 млн справжніх купюр з 3 штук у 2019 році, але показник залишається стабільно низьким.

25 червня 2021 року Національний банк України виставив на аукціон брухт зношених і виведених з обігу монет загальною вагою близько 45,8 тонни.

Незручні монети

7 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що Національний банк України працює над зміною дизайну монет номіналом 1 і 2 гривні, щоб вони стали більш зручними у використанні.

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Автор: Олена Коваленко