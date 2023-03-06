За виконання робіт держава виплатила учасникам програми вже майже 56 млн грн.

До виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення" залучено 8,5 тисяч безробітних у 13 регіонах.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки з посиланням на першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко.

"Проект "Армія відновлення", спрямований на залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до виконання суспільно корисних робіт з відновлення країни, набирає популярності. На сьогодні він реалізується вже в 13 областях, днями приєдналися Дніпропетровська та Львівська області", - повідомила Свириденко.

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За її словами, до виконання суспільно корисних робіт тільки з початку цього року було залучено 4,9 тис.осіб, які були безробітними, а всього від початку старту проекту залучено 8,5 тис. осіб. Вони отримують від держави оплату за роботу не менше 6,7 тис.грн, що більше, ніж середній розмір допомоги по безробіттю. За виконання робіт держава виплатила учасникам програми вже майже 56 млн грн.

Зазначається, що види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до будівництва захисних споруд цивільного захисту, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, надання соціальних послуг у "Пунктах незламності", розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених внаслідок бойових дій тощо.

У міністерстві повідомили, що на 2023 рік у бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на організацію суспільно корисних робіт передбачено 104 млн грн.

"Армія відновлення" в умовах війни

Через повномасштабне російське вторгнення тисячі українців залишилися без роботи.

25 жовтня 2022 року Мінекономіки заявило про те, що безробітних українців залучать до "Армії відновлення" країни.

Планувалося, що людей залучатимуть до укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок, заготівлі дров для населення, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття тощо.

Станом на 15 листопада 2022 року, в Україні до проведення суспільно корисних робіт у рамках проекту "Армія відновлення" було залучено 1036 осіб зі статусом безробітного.

Станом на 31 січня 2023 року держава виплатила понад 30 млн грн безробітним за виконання суспільно корисних робіт у рамках проекту "Армія відновлення".

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