Цього року уряд збільшив фінансування на виконання робіт в рамках проекту до 104 млн грн.

Держава виплатила понад 30 млн грн безробітним за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення".

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки, зазначивши, що цього року уряд збільшив фінансування на виконання робіт.

"На сьогодні до "Армії відновлення" залучено вже понад 5 тисяч безробітних у 10 областях. Держава виплатила їм за виконання суспільно корисних робіт понад 30 млн грн, у тому числі з початку 2023 року - 6,3 млн грн. Цього року уряд збільшив фінансування на виконання таких робіт до 104 млн грн. І сподіваємося, що інші регіони, в яких ще не відбуваються суспільно корисні роботи, найближчим часом приєднаються до цього проекту, а в областях, де вони вже розпочаті, активніше залучатимуть до них безробітних", - сказала заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

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За її словами, до виконання таких робіт найбільше безробітних на даний час залучено у Полтавській області - майже 1,5 тис.осіб, Сумській - понад 1 тис. осіб, Київській - понад 900 осіб, у Донецькій - 710 осіб.

Бережна також зазначила, що серед безробітних, яких залучають до "Армії відновлення", є як чоловіки, так і жінки майже в рівній пропорції, більшість з них - люди в найбільш працездатному віці 35-50 років, за професією це переважно кваліфіковані робітники (сільського та лісового господарства, робітники з інструментом, робітники з обслуговування технологічного обладнання та машин).

"Армія відновлення":

У жовтні 2022 року Мінекономіки заявило, що в Україні безробітні зможуть приєднатися до "Армії відновлення", яка працюватиме над ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій або займатиметься роботою оборонного характеру.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до зміцнення дамб, розчищення узбережжя біля водойм і річок, заготівлі дров для населення, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття тощо.

Станом на 15 листопада 2022 року, в Україні до проведення суспільно корисних робіт у рамках проекту "Армія відновлення" були залучені 1036 осіб зі статусом безробітного.

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