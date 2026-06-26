У 'ПриватБанку' подорожчав долар: свіжий курс валют на п’ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,25 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 26 червня, зріс на 10 копійок і становить 45,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 51,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю подорожчав на 20 копійок і складає 45,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 27 копійок і складає 51,55 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 26 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,92 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,92 грн за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 5 копійок і складає 45,17 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,51 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 3 копійки і становить 51,44 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,77 гривні за євро.

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