Долар рекордно зміцнився: зростання ринку праці США перевершило всі прогнози

Трейдери очікують підвищення процентної ставки з боку ФРС.

Долар зміцнився після того, як були оприлюднені дані про ринок праці у США за травень, які перевершили всі очікування. Індекс Bloomberg Dollar Spot у п'ятницю, 5 червня, зріс на 0,1% - найвищий денний показник за майже два місяці, а загалом за тиждень - на 0,6%, повідомляє видання.

Зростання кількості робочих місць у США в травні перевершило всі прогнози. Згідно з даними Бюро статистики праці, у травні кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі США зросла на 172 000 після двох попередніх сильних показників.

Рівень безробіття залишився стабільним, навіть попри те, що решта світової економіки стикається з підвищеними цінами на енергоносії через розв’язану президентом США Дональдом Трампом війну на Близькому Сході. Результати ринку праці посилили очікування щодо підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою.

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Трейдери повністю врахували у цінах підвищення ставки на чверть процентного пункту до кінця 2026 року. Такий прогноз свідчить про різку зміну настроїв порівняно з періодом до нападу США та Ізраїлю на Іран наприкінці лютого, коли трейдери очікували на серію знижень ставок. Очікується, що інші центробанки по всьому світу підуть на більш рішуче посилення монетарної політики.

4 червня Трамп заявив, що переговори про перемир'я перебувають на "завершальній" стадії. Проте США та Іран досягли незначного прогресу в переговорах щодо тимчасової мирної угоди цього тижня. Обидві сторони беруть участь у найжорстокіших зіткненнях з моменту початку перемир'я у квітні. Ціни на нафту стабілізувалися 5 червня – трейдери з обережністю ставляться до невизначеного перемир'я.

Після оприлюднення даних про ринок праці США майже всі валюти "Великої десятки" (Бельгії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Нідерландів, Швеції, Швейцарії, Великої Британії) подешевшали щодо долара.

Курс долара – останні новини

4 червня долар зміцнив свої позиції через нове загострення на Близькому Сході.

Так само дорожчає долар по відношенню до гривні, кілька днів поспіль оновлюючи історичні максимуми. Так, 5 червня офіційний курс долара до гривні склав 44,38 гривні за долар. Попередній рекорд було зафіксовано 4 червня – 44,35 грн/дол.

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