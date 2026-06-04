Долар встановив новий рекорд: офіційний курс валют на 5 червня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,67 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 5 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,38 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 4 червня – 44,35 грн/дол.).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,67 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,39/44,42 грн/дол., а до євро - 51,69/51,70 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 4 червня залишився на попередньому рівні і складав 44,55 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,08 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 10 копійок і становив 51,85 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,20 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 44,55 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 10 копійок і складав 51,80 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,95 гривні, а євро - за курсом 51,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

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