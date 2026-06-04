Нове загострення на Близькому Сході зміцнило долар: інвестори тікають у 'тиху гавань'

За словами експертів, наразі немає переконливих підстав для суттєвого ослаблення долара.

Долар у четвер, 4 червня, утримувався поблизу двомісячного максимуму, оскільки нове загострення конфлікту в Перській затоці послабило апетит інвесторів до ризику.

Як пише Reuters, 3 червня іранські атаки на Кувейт пошкодили місцевий аеропорт і призвели до поранення десятків людей. Водночас американські військові завдали ударів поблизу Ормузької протоки, що ще більше ускладнило перспективи дипломатичного завершення війни.

Попри досягнення перемир'я між Ізраїлем і Ліваном, ширша мирна угода залишається недосяжною. Це підтримує високі ціни на нафту та підвищує попит на долар як на традиційний захисний актив.

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Курс євро зріс на 0,1% – до 1,1609 долара. Згідно з опитуванням Reuters, Європейський центральний банк, імовірно, підвищить ключову ставку до 2,25% вже 11 червня для стримування інфляції. Британський фунт практично не змінився й торгувався на рівні 1,3427 долара.

Індекс долара, який відображає його курс щодо кошика основних валют, включно з єною та євро, піднявся до 99,45 пункту й залишався поблизу найвищого рівня з 7 квітня.

За словами валютного стратега OCBC Сіма Мо Сіонга, статус долара як "тихої гавані" знову посилюється на тлі зростання цін на нафту та прибутковості державних облігацій через геополітичну напруженість.

"Наразі немає переконливих підстав для суттєвого ослаблення долара", – зазначив він.

Додаткову підтримку долару надали макроекономічні дані зі США. Економісти очікують, що Федеральна резервна система не поспішатиме зі зниженням відсоткових ставок і може зберігати їх без змін навіть у наступному році.

На криптовалютному ринку біткоїн опустився до найнижчого рівня за чотири місяці й торгувався на рівні 63 984 долари, втративши 1,3%. Ефір оновив мінімум із квітня 2025 року, після чого частково відіграв падіння та зріс на 0,6% – до 1 791 долара.

Курс валют – останні новини

НБУ встановив на 4 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,35 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 3 червня – 44,34 грн/дол.).

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 44,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,80 грн/євро, а курс продажу - 51,60 грн/євро.

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